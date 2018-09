Beurzen Azië lager door handelszorgen

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen maandag overwegend omlaag. De vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor terughoudendheid onder beleggers. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zal president Donald Trump mogelijk maandag al nieuwe importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen invoeren.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,4 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 1,2 procent. De VS zullen naar verluidt tarieven van 10 procent gaan hanteren voor Chinese goederen. Dat is minder dan de heffingen van 25 procent die de Trump-regering eerder zou hebben overwogen. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan en het geplande handelsoverleg met Washington afblazen.

Bij de bedrijven stonden de casino-aandelen onder druk in Hongkong nadat de casino’s in Macau afgelopen weekeinde gesloten bleven vanwege de tyfoon Mangkhut. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en steeg 0,3 procent en de Kospi in Seoul leverde 0,7 procent. In Tokio was de beurs gesloten vanwege de viering van de respect voor ouderen-dag.