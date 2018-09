Coca-Cola kijkt ook naar wietdrankjes

Coca-Cola kijkt nu ook naar de markt voor cannabisdrankjes. De frisdrankgigant is naar verluidt zelfs in gesprek hierover met wietproducent Aurora Cannabis, waardoor de beurskoers van dat Canadese bedrijf maandag flink omhoogschoot.

Coca-Cola zegt geïnteresseerd te zijn in drankjes met CBD. Dat is een van de werkzame stoffen in wiet. Het bedrijf heeft echter nog geen knopen doorgehakt. Een zegsman wilde niet ingaan op de geruchten over gesprekken met Aurora Cannabis.

Meerdere gevestigde concerns zijn momenteel bezig met drankjes met wiet. Zo stak bier- en wijnbedrijf Constellation Brands onlangs zo’n 3,8 miljard dollar in het Canadese Canopy Growth, dat medicinale wiet kweekt. De Amerikaanse brouwer Lagunitas, eigendom van Heineken, heeft in de VS daarnaast een non-alcoholisch cannabisdrankje, genaamd Hi-Fi Hops, op de markt gebracht.

Overigens verwerkte Coca-Cola in zijn beginjaren al eens drugs in drankjes. Cola bevatte rond 1900 echte cocaïne. Later is het bedrijf gestart met het gebruik van cocabladeren waar dat stimulerende stofje al is uitgehaald. In cola zit tevens cafeïne, dat ook terug te vinden is in koffie, thee en diverse energiedrankjes.