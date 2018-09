Budgetwinkelketen Action stelt Joost Sliepenbeek aan als financieel directeur. Hij volgt Frederik Lotz op die deze maand vertrekt.

Sliepenbeek komt over van vleesverwerker Vion waar hij sinds 2015 financieel directeur was. Eerder werkte hij in vergelijkbare functies bij onder meer C1000, HEMA en Albert Heijn.

Action geeft verder directeur winkeloperaties Bart Raeymaekers een plaats in het bestuur. Hij rapporteert direct aan topman Sander van der Laan.