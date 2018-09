‘Smith investeert helft salaris in AF-KLM’

De nieuwe topman van Air France-KLM investeert de helft van zijn vaste jaarsalaris in de luchtvaartcombinatie. Dat heeft Benjamin Smith op zijn eerste dag bekendgemaakt in een videoboodschap aan het personeel, melden Franse media. Die investeringen zijn volgens hem een blijk van het vertrouwen dat hij heeft in het toekomstige succes van Air France-KLM.

Smith verdient bij Air France-KLM een vast salaris van 900.000 euro. Met allerlei bonussen kan dit oplopen tot 4,25 miljoen euro per jaar. Dat is fors meer dan zijn voorganger Jean-Marc Janaillac verdiende en dat leidde al tot scheve gezichten bij de Franse vakbonden die salarisverhoging voor de piloten proberen te bewerkstelligen.