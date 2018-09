Spaarders dreigen Airmiles kwijt te raken

Honderdduizenden spaarders dreigen op 1 november een deel van hun Airmiles kwijt te raken. Dan vervallen alle spaarpunten die klanten voor 1 november 2013 verzamelden. Sinds 2013 hebben Airmiles een maximale geldigheid van vijf jaar.

In totaal vervallen zo’n 2,9 miljard Airmiles, die in handen zijn van 700.000 mensen, in november. Sinds Airmiles actief begon met het informeren van zijn spaarders zijn er al zo’n 2,3 miljard Airmiles ingewisseld.

De afgelopen weken gaat het bij veel winkels om twee tot vier keer zo veel spaarpunten als gebruikelijk, zegt Loyalty Management Netherlands, het bedrijf achter Airmiles. In dat tempo zou ongeveer twee derde van de ‘oude’ Airmiles ingewisseld worden voor november.