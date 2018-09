Verkoop Frans belang AF-KLM ‘geen taboe’

De verkoop van het belang van de Franse staat in luchtvaartcombinatie Air France-KLM is geen taboe meer. Dat heeft de Franse minister van Transport Elisabeth Borne maandag gezegd tegen het Franse radiostation RMC. Ze voegde daar wel aan toe dat de optie op dit moment niet op tafel ligt nu net een nieuwe topman is aangetreden.

De uitspraken van Borne komen op de dag dat de Canadees Ben Smith begint als topman van Air France-KLM. Hij volgt de eerder dit jaar vertrokken Jean-Marc Janaillac op. Die struikelde over een loonconflict met de piloten van Air France.

Frankrijk is met een belang van ruim 14 procent de grootste aandeelhouder van Air France-KLM.