Wall Street opent met kleine minnen

Amazon verloor 1,3 procent na een rapport van Citi. Analisten stelden dat de onderneming er goed aan zou doen om haar retailtak en Amazon Web Services van elkaar los te maken. Zo’n splitsing zou grote impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het bedrijf. Ook is aan het licht gekomen dat Amazon onderzoek doet naar mogelijke ongeoorloofde verkoop van bedrijfsgeheimen door medewerkers.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigt mogelijk maandag nog nieuwe importheffingen aan op nog eens 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Eerder was er nog enige hoop bij beleggers dat de VS en China het handelsoverleg zouden hervatten. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 26.126 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2901 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 7990 punten.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. De stemming op de financiële markten wordt gedrukt door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. De stemming op de financiële markten wordt gedrukt door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

