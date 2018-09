Beurzen schuiven handelszorgen aan de kant

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht omhoog. Ook de meeste andere beurzen in Europa stonden in het groen. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe ronde van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen en schoven de zorgen over het handelsconflict aan de kant.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 542,81 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 779,66 punten. De beursgraadmeters in Londen en Frankfurt gingen tot 0,7 procent vooruit. Londen daalde een fractie.

De Amerikanen gaan vanaf volgende week maandag tarieven hanteren van 10 procent op 200 miljard dollar aan producten die van China naar de Verenigde Staten worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. China kondigde aan terug te slaan met importheffingen op Amerikaanse producten.

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 1,1 procent. Hekkensluiter was supermarktconcern Ahold Delhaize met een verlies van 0,4 procent.

ArcelorMittal won 1 procent. Het staalconcern heeft volgens zakenkrant Economic Times interesse in een overname van de bouw- en ingenieursdivisie van Essar Group, genaamd EPC Constructions India.

Sterkste stijger in de MidKap was chipbedrijf Besi met een winst van 2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM dikte 1,7 procent aan na een koopadvies van Berenberg. Navigatiebedrijf TomTom was een opvallende daler en bungelde onderaan met een min van bijna 10 procent.

Zalando kelderde ruim 19 procent in Frankfurt. De Duitse online modewinkel verlaagde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in heel 2018 als gevolg van het ongebruikelijk hete zomerweer en de vertraagde overgang naar het herfst- en winterseizoen. Het hete zomerweer heeft geleid tot een zwakkere vraag naar kleding, met hogere kortingen tot gevolg.

De euro was 1,1686 dollar waard, tegen 1,1689 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 68,67 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,63 dollar per vat.