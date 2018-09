Hunkemöller breidt weer uit in buitenland

Hunkemöller blijft aan de weg timmeren in het buitenland. In augustus opende de Nederlandse lingerieketen zijn eerste vier vestigingen in Moskou. Dit jaar worden nog drie winkels geopend in de Russische hoofdstad.

Ook werden dit jaar filialen van Hunkemöller geopend in Noorwegen en Polen. Vorig jaar kwamen er meer dan honderd winkels van de keten bij, waaronder de eerste locaties in Zwitserland. De groei betekende een toename van klanten wat leidde tot het besluit de komende jaren deze lijn door te zetten en verder te internationaliseren, aldus Hunkemöller. Recent werd ook een vestiging geopend op luchthaven Schiphol.

Inmiddels telt de in 1886 in Amsterdam opgerichte keten bijna negenhonderd winkels verspreid over 25 landen. Hunkemöller is naar eigen zeggen Europa’s grootste en snelst groeiende lingeriemerk.