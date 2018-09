Koersdreun voor TomTom op licht hoger Damrak

Navigatiedienstverlener TomTom heeft dinsdag een dreun gekregen op de Amsterdamse beurs. Het nieuws dat een belangrijke klant met Google in zee gaat, viel niet in goede aarde bij beleggers. Over het algemeen was het beurssentiment juist gematigd positief. Een nieuwe ronde van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen en de aangekondigde tegenmaatregel van Peking brachten beleggers niet van de wijs.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 543,06 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 778,12 punten door de koersval van TomTom. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,5 procent vooruit. Londen eindigde vlak.

TomTom zag bijna een kwart aan beurswaarde (min 24,4 procent) verdampen. Het gaat om het grootste dagverlies in jaren. Die klap voor TomTom werd volgens analisten veroorzaakt door berichten over een samenwerking van Renault, Nissan en Mitsubishi met Google. De autobouwers gaan het Android-systeem van de techgigant inbouwen in de dashboards. Dat is volgens kenners een zware klap voor TomTom. TomTom liet in een reactie weten een langetermijnrelatie te hebben met Renault waar niets aan is veranderd.