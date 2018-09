Nikkei stevig hoger in gemengde regio

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag stevig hoger geëindigd. De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien na de heffing van nieuwe importtarieven op Chinese goederen door de Verenigde Staten.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot met een plus van 1,4 procent op 23.420,54 punten. Het sentiment werd gesteund door een verzwakking van de Japanse yen en de hoop dat de Japanse premier Shinzo Abe de leiderschapsverkiezingen van de Liberaal-Democratische Partij op 20 september zal winnen.

Bij de bedrijven waren vooral de Japanse verzekeraars in trek na een stijging van de Amerikaanse obligatierentes. Dai-ichi Life Holdings klom 4,2 percent en MS&AD Insurance dikte 4 percent aan. De makers van elektronische apparatuur stonden daarentegen onder druk door de nieuwe ronde van Amerikaanse tarieven op Chinese producten.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent lager en de beurs in Shanghai klom 0,5 procent. De Amerikanen gaan tarieven hanteren van 10 procent op 200 miljard dollar aan producten die van China naar de VS worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. China zal naar verwachting tegenmaatregelen nemen.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent. De leiders van Noord- en Zuid-Korea beginnen dinsdag aan een meerdaagse top. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hoopt de onderhandelingen over denuclearisatie tussen de VS en Noord-Korea vlot te trekken.