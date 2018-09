Pilotenbond Air France optimistisch

De pilotenvakbond SNPL bij Air France is ,,optimistisch” gestemd over de komst van de nieuwe topman Ben Smith naar moederconcern Air France-KLM. Dat liet SNPL-voorzitter Philippe Evain weten na een eerste ontmoeting met Smith die maandag in dienst trad.

Volgens Evain biedt de komst van Smith is ,,een nieuwe mogelijkheid om gehoord” te worden. Air France is verwikkeld in een slepend loonconflict met de piloten. Eerder dit jaar voerden de vliegers meermaals acties in hun roep om meer salaris. Dit kostte het bedrijf honderden miljoenen euro’s. Zijn voorganger Jean-Marc Janaillac verbond zijn lot aan een uiteindelijk afgewezen loonvoorstel.

Evain houdt wel vast aan de eis van de vakbonden voor een loonsverhoging van ruim 5 procent voor het personeel van Air France.