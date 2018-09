Wall Street opent in het groen

Google-moeder Alphabet (plus 0,5 procent) slaat de handen ineen met autogroep Renault-Nissan-Mitsubishi. Ze gaan het Android-systeem van de Amerikaanse techgigant inbouwen in de dashboards van de wagens van ’s werelds grootste alliantie van autofabrikanten.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street lijken goedgemutst, maar ze blijven de ontwikkelingen in het handelsconflict tussen Verenigde Staten en China wel op de voet volgen.

Zakelijk