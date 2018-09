Wall Street sluit met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Beleggers op Wall Street hielden de ontwikkelingen in het handelsconflict tussen Verenigde Staten en China nauwlettend in de gaten, maar de gevolgen van nieuwe heffingen lijken mee te vallen.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,7 procent hoger op 26.246,96 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 2904,31 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 7956,11 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd vanaf komende maandag tarieven te hanteren van 10 procent op 200 miljard dollar aan producten die van China naar de VS worden verscheept. De heffingen worden later verhoogd tot 25 procent. China heeft al laten weten terug te slaan met importheffingen op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

Tesla stond weer in de schijnwerpers en verloor 3,4 procent. De Amerikaanse justitie doet naar verluidt onderzoek naar de maker van elektrische auto’s. De tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van het bedrijf zouden mogelijk fraude kunnen zijn. Het onderzoek loopt naast een al aangekondigd onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Google-moeder Alphabet (plus 0,6 procent) slaat de handen ineen met autogroep Renault-Nissan-Mitsubishi. Ze gaan het Android-systeem van de Amerikaanse techgigant inbouwen in de dashboards van de auto’s van de Frans-Japanse alliantie.

Thor Industries (plus 5,8 procent), de Amerikaanse eigenaar van camper- en caravanfabrikanten als Airstream en Dutchmen, koopt zijn Duitse branchegenoot Hymer voor 2,1 miljard euro.

Pakketvervoerder FedEx (min 5,5 procent) opende de boeken en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het bedrijf constateert dat de Amerikaanse economie op volle toeren draait en krikte mede daarom zijn winstverwachtingen voor het hele boekjaar op.

Softwarebedrijf Oracle voerde de kwartaalwinst op door goede zaken met zijn clouddiensten en softwarelicenties. Beleggers zetten het aandeel 0,3 procent lager. Voedingsconcern General Mills (min 7,6 procent) en maker van auto-onderdelen AutoZone (min 2 procent) gaven eveneens een kijkje in de boeken.

De euro was 1,1668 dollar waard, tegen 1,1690 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 69,87 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 79,00 dollar per vat.