‘Brussel staakt onderzoek naar McDonald’s’

De Europese Commissie staakt haar onderzoek naar mogelijke belastingontwijking door McDonald’s. Onderzoek naar fiscale afspraken tussen Luxemburg en de fastfoodketen heeft geen bewijs opgeleverd voor verboden staatssteun, liet EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) weten.

Brussel begon in december 2015 een onderzoek naar de winstbelastingafdrachten van de hamburgergigant. Luxemburg zou zich mogelijk schuldig maken aan illegale staatssteun door sinds 2009 een voor het bedrijf gunstig belastingregime toe te staan.

De afspraken zijn echter in lijn met de Luxemburgse belastingwetten en het verdrag dat het groothertogdom en de VS hebben gesloten, aldus Vestager. Dat verdrag is de reden dat er geen belasting werd afgedragen over bepaalde winsten door geschuif met royalty’s. McDonald’s kreeg dus geen speciale behandeling, en daarom is geen sprake van verboden staatssteun.

Vestager stelt wel vast dat de keten te weinig belasting heeft betaald. ,,En dat is niet hoe het zou moeten zijn vanuit het perspectief van fiscale eerlijkheid.” Zij verwelkomt daarom de stappen die Luxemburg heeft gezet om herhaling te voorkomen. De wetswijziging die dat regelt ligt momenteel bij het Luxemburgse parlement.