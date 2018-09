Mars wil situatie cacaoboeren verbeteren

Snoepfabrikant Mars wil de positie van cacaoboeren verbeteren. Het bedrijf steekt verspreid over tien jaar nog eens een miljard dollar in een plan om de arbeidsomstandigheden van cacaoboeren te verbeteren. Eerder werd daar al een bedrag van eveneens een miljard dollar voor opzijgezet.

Mars Wrigley Confectionary, zoals het bedrijf voluit heet, wil meer doen voor kinderrechten, het tegengaan van ontbossing en het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking. In 2025 moet alle cacao duurzaam worden ingekocht.

Momenteel is nog ongeveer de helft van de cacao bij Mars gecertificeerd door organisaties als Fairtrade en Rainforest Alliance. Volgens critici doet enkel certificering echter niet genoeg om de situatie voor cacaoboeren en het milieu te verbeteren. Onder meer om die reden heeft Mars zijn eigen beleid aangescherpt.

Greenpeace noemt het initiatief welkom, maar vraagt zich af hoe Mars de resultaten gaat controleren. ,,Er is aan initiatieven geen gebrek, maar het is aan Mars om te bewijzen wat er precies gebeurt”, zegt een woordvoerder van de milieuorganisatie. Die noemt de timing van Mars ook opvallend. ,,We hebben net een rapport over ontbossing uitgebracht over de palmoliesector waarin we onder meer Mars bekritiseren.”