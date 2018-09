Topman Danske Bank weg na ophef over fraude

Topman Thomas Borgen vertrekt bij Danske Bank. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de enorme witwaszaak bij de instelling onder zijn bewind. Daarbij zijn tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s weggesluisd.

Vorige maand kwam naar buiten dat autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar fraude bij de Deense financiƫle instelling. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken via zijn Estse onderdeel.

Het zou onder meer gaan om crimineel geld uit onder meer Rusland dat met medeweten van de Denen in Estland werd gestald. De exacte omvang van de fraude is nog niet duidelijk, maar de Estste divisie verwerkte in de bewuste periode een geldstroom van in totaal 200 miljard euro.

Borgen zegt dat extern onderzoek heeft aangetoond dat hem niets te verwijten valt, maar dat hij evengoed verantwoordelijkheid neemt. ,,Het is duidelijk dat Danske Bank gefaald heeft. Dat betreur ik ten zeerste.”

Borgen, die in 2013 in zijn functie begon, blijft aan totdat een vervanger is gevonden. Hoelang dat gaat duren is onduidelijk. De beschuldigingen aan het adres van de bank sloegen in als een bom in Denemarken, een land dat bekendstaat om zijn transparantie en lage niveaus van corruptie.

Onlangs trof ING in Nederland al een schikking wegens witwassen en eerder was Deutsche Bank ook al betrokken bij een witwaszaak. De gevallen zijn aanleiding voor de Europese Commissie om strenge maatregelen te overwegen.