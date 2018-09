Airbnb past onder druk Brussel beleid aan

Onder druk van de Europese Commissie en consumentenorganisaties gaat Airbnb zijn voorwaarden en prijzenbeleid transparanter maken. De internationale onlineverhuurder van privé-accommodaties was door Brussel op de vingers getikt omdat klanten vaak achteraf met allerlei kosten werden geconfronteerd. Dat is in strijd met de Europese consumentenregels.

Voortaan zullen klanten bij boeking de totaalprijs van hun verblijf te zien krijgen, inclusief alle extra kosten, zoals die voor schoonmaak of lokale belastingen, heeft Airbnb de Commissie beloofd. Die mogen niet meer achteraf bij de rekening worden opgeteld. Als dat niet mogelijk is moet de klant vooraf worden meegedeeld dat er mogelijk extra kosten bij komen. Ook belooft Airbnb een duidelijker klachtenregeling en kunnen klanten de lokale verhuurders aanklagen in geval van schade of letsel.

Volgens Eurocommissaris Vera Jourová (consumentenzaken) dienen onlinebedrijven als Airbnb zich aan dezelfde consumentenregels te houden als offlinebedrijven, en hun verantwoordelijkheid te nemen wanneer zaken fout gaan.