Koning viert 100 jaar Hoogovens

Tata Steel viert het honderdjarig bestaan van de staalproductie in IJmuiden. Koning Willem-Alexander opent het jubileumjaar donderdag met een bezoek aan het staalbedrijf. Hij gaat onder meer naar een onderzoekslaboratorium voor de autosector.

Koninklijke Hoogovens werd op 20 september 1918 opgericht door onder meer het Rijk en de gemeente Amsterdam. Het doel was om Nederland minder afhankelijk te maken van de import van staal. Als locatie werd voor IJmuiden gekozen, aan het toen 32 jaar oude Noordzeekanaal vanwege de ligging aan zee en dat kanaal, wat transport van grondstoffen en staalproducten makkelijker maakt. De bouw van de hoogovens en de bijbehorende havens namen vijf jaar in beslag. In 1924 rolde het eerste staal uit de fabriek. In de jaren zestig kwam daar aluminiumproductie bij.

In 1972 ging Koninklijke Hoogovens samen met het Duitse Hoesch, maar tien jaar later werd die fusie weer teruggedraaid. In 1999 fuseerde het bedrijf opnieuw, nu met British Steel. De twee bedrijven gingen als Corus verder. Die onderneming werd acht jaar later overgenomen door het Indiase Tata Steel.