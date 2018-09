Vakbond is tevreden over stakingsdag PostNL

Door een staking onder personeel van PostNL is donderdag in delen van het land post blijven liggen of later bezorgd. Dat zegt vakbond FNV, die vindt dat het doel van de actie daarmee is bereikt. ,,We wilden PostNL niet platleggen, maar laten zien dat het ons serieus is door de bedrijfsvoering te ontregelen. En dat is gelukt”, zegt vakbondsbestuurder Ger Deleij.

FNV spreekt van zo’n driehonderd stakende medewerkers op de voorbereidingslocaties in Den Bosch, Amsterdam en Arnhem. PostNL wijst erop dat bijna alle medewerkers van het bedrijf wel gewoon aan de slag waren.

Het bedrijf is er trots op dat er donderdag toch weer ruim 8 miljoen poststukken zijn bezorgd in Nederland. ,,Wij roepen FNV op om, net als de andere bonden, constructief met ons te overleggen over de veranderingen. Die zijn nodig door de krimp van het postvolume, dat jaarlijks met ruim 10 procent afneemt.”

Het personeel is het volgens de vakbond vooral niet eens met de invoering van de zogenoemde combibundel. Dat is een maatregel waarbij postbezorgers voortaan twee bundels post krijgen om uit te bezorgen in plaats van één. De medewerkers vrezen dat dit uiteindelijk honderden banen gaat kosten.