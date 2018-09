Wall Street laat nieuwe records optekenen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag stevig in de plus gesloten, waarbij de toonaangevende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 nieuwe recordstanden bereikten. Daarmee bleef het positieve sentiment op Wall Street van de afgelopen dagen aanhouden. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen werden verder naar de achtergrond gedrongen.

De Dow eindigde met een winst van 1 procent op 26.656,98 punten. De S&P klom 0,8 procent tot 2930,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1 procent vooruit tot 8028,23 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump liet zich niet onbetuigd op Twitter over de records op Wall Street. Hij twitterde: ,,S&P 500 stijgt naar hoogste niveau ooit, gefeliciteerd USA!”

De winsten werden breed gedragen. Zo gingen vliegtuigfabrikant Boeing, machinebouwer Caterpillar en verzorgingsproductenbedrijf Procter & Gamble tot 2,1 procent omhoog. Ook de techsector had de wind in de rug met plussen tot 1,6 procent voor Amazon, Apple, Google-moeder Alphabet en Microsoft. Industrieconcern General Electric (GE) was een negatieve uitschieter met een min van 3,1 procent na het stilleggen van Amerikaanse gasturbines vanwege technische problemen.

De oliesector stond in de belangstelling na een uithaal van Trump naar oliekartel OPEC. ,,Het OPEC-monopolie moet de olieprijzen verlagen”, twitterde Trump. ,,We beschermen de landen van het Midden-Oosten, ze zouden niet lang veilig zijn zonder ons, en toch blijven ze aandringen op hogere en hogere olieprijzen.”

Trump drong er eerder al op aan dat Saudi-Arabië en andere OPEC-landen hun olieproductie opschroeven om wegvallende productie uit het door sancties getroffen Iran te compenseren. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 70,80 dollar. Brentolie daalde 1 procent tot 78,60 dollar per vat.

Sportkledingmerk Under Armour steeg 6,6 procent, na de aankondiging 3 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te schrappen. Dat komt neer op ongeveer vierhonderd banen. De onderneming kampt met stevige concurrentie van bijvoorbeeld Nike (plus 1,1 procent).

Cannabisproducent Tilray ging 17,6 procent onderuit. Woensdag sprong de koers nog bijna 40 procent omhoog vanwege speculaties over mogelijke investeringen in de onderneming door Coca-Cola en AB InBev. Softwarebedrijf Red Hat leverde 6,4 procent in na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,1778 dollar waard, tegen 1,1746 dollar bij het slot in Europa.