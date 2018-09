Airbnb wil verhuurders aandelen geven

Airbnb is van plan sommige verhuurders die gebruikmaken van zijn platform te belonen met aandelen in het bedrijf. De woningverhuursite stuurde een brief met informatie over dat plan naar de Amerikaanse toezichthouder SEC, zo meldt nieuwssite Axios

De beurswaakhond, die ook toeziet op aandelen die niet aan de beurs zijn genoteerd, zoals die van Airbnb, wordt in de brief gevraagd zijn regels ten aanzien van bedrijven als Airbnb aan te passen. Bedrijven belonen medewerkers vaker met aandelen, maar het verstrekken van aandelen aan gebruikers van een platform is nu nog niet toegestaan.

Airbnb wil met het plan het gebruik van zijn platform stimuleren. ,,Airbnb is een bedrijf dat afhankelijk is van zijn gebruikersgemeenschap. We zouden niets zijn zonder onze verhuurders. We willen onze trouwste verhuurders belonen met aandelen, maar de regels moeten daarvoor veranderen”, zegt Airbnb-topman Brian Chesky in een reactie tegen Axios.