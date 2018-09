Economisch groeicijfer opwaarts bijgesteld

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van een tweede berekening. Het groeicijfer is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die half augustus naar buiten kwam, bedroeg de groei 0,7 procent.

De groei in het tweede kwartaal is vooral te danken aan de buitenlandse handel. Verder groeiden ook investeringen in vaste activa en de consumptie van huishoudens. Ten opzichte van de eerste berekening zijn vooral de consumptie van huishoudens en de investeringen in woningen en gebouwen opwaarts bijgesteld, aldus het statistiekbureau. Ook het exportsaldo is wat naar boven bijgesteld.

Het bruto binnenlands product (bbp) groeit inmiddels al 17 kwartalen achter elkaar. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 3,1 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2,9 procent.

Het begrotingsoverschot kwam halverwege het jaar uit op 1,9 procent van het bbp, aldus het CBS verder. De overheid hield in de eerste helft ruim 5 miljard euro meer over dan in de eerste helft van vorig jaar. De daling van de overheidsschuld zet daarmee gestaag door. Eind juni bedroeg de overheidsschuld 54 procent van het bbp. Dit is een daling van 3 procentpunt van het bbp sinds het begin van het jaar.