Pensioenfonds kritisch over kippen McDonald’s

Een grote aandeelhouder van McDonald’s heeft zijn zorgen geuit over de manier waarop de fastfoodketen met kippen omgaat. Het New York Retirement Fund, het op twee na grootste publieke pensioenfonds in de Verenigde Staten, dringt aan op verbeteringen van de leefomstandigheden voor kippen.

Het pensioenfonds van de staat New York haakt in op een bredere campagne waarbij onder meer beroemdheden McDonald’s vragen om het voorbeeld te volgen van concurrenten als Burger King en Subway. Die zetten bescheiden stapjes op het vlak van dierenwelzijn, door onder meer over te stappen op humaner gefokte kippenrassen en andere slachtmethodes.

Het is het pensioenfonds overigens niet te doen om dierenwelzijn an sich. New York Retirement Fund maakt zich zorgen om reputatieschade en financiĆ«le gevolgen voor het bedrijf en zijn aandeelhouders. Het pensioenfonds zelf heeft een belang van 300 miljoen dollar in McDonald’s.

McDonald’s heeft eerder aangekondigd voor 2025 over te stappen op eieren van kippen met iets meer leefruimte en op varkens die niet meer uitsluitend in kratten worden gehouden voor 2022. Voor kippen zijn geen doelstellingen geformuleerd.

The Humane Society of the United States, de organisatie achter de campagne voor verbetering van dierenwelzijn bij McDonald’s, is blij met de oproep van het pensioenfonds. ,,Dat McDonald’s zijn kippen laat lijden terwijl concurrenten stappen nemen om hun behandeling te verbeteren is inderdaad reden tot zorg voor investeerders. We zijn blij dat de staat New York dat inziet en op veranderen aandringt.”