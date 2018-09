Pond omlaag na speech May over brexit-impasse

Het Britse pond kreeg vrijdag een tik vooral na de speech van de Britse premier Theresa May over de voortgang van de brexit-onderhandelingen. May sprak van een ,,impasse” en eiste dat de onderhandelaars met een tegenvoorstel komen.

Donderdag werd een Brits voorstel met afspraken over voorwaarden van de uittreding uit de EU afgewezen, maar zonder verdere toelichting. Volgens May duidde dat op een gebrek aan respect. Ze herhaalde het Britse standpunt dat geen deal met de EU beter is dan een slechte deal.

Het pond ging in aanloop naar de speech van May al omlaag, maar zakte tijdens de toespraak verder weg ten opzichte van de dollar en de euro.