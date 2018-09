Comcast hoogste bieder op mediabedrijf Sky

Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft zaterdag het hoogste overnamebod uitgebracht op het Britse media- en telecombedrijf Sky. De kabelreus bood zaterdag in de laatste ronde 29,7 miljard pond (38,8 miljard dollar) in een veiling die vrijdag begon.

De andere bieder was Rupert Murdochs 21st Century Fox. Beide ondernemingen waren al lange tijd verwikkeld in een overnamestrijd om Sky. Fox had al 39 procent van Sky in handen, maar Comcast bood meer. Het bod van de kabelreus komt neer op 17,28 pond per aandeel vergeleken met 15,67 pond van Fox.

Het gebeurt niet vaak dat een dergelijke veiling wordt ingezet om een overnamestrijd van deze omvang te beslechten. De Britse overnamewaakhond Takeover Panel zag de veiling na overleg met alle partijen echter als beste oplossing.