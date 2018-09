‘Berlijn werkt aan omruildeal dieselauto’s’

De Duitse overheid en de autobranche zijn in overleg over een omruilregeling voor oude dieselwagens om iets te doen aan de luchtkwaliteit in grote steden. Fabrikanten zouden autobezitters verplicht een model moeten aanbieden met een schonere diesel- of benzinemotor of een wagen die rijdt op elektriciteit, zo meldt Handelsblatt.

De inruilactie zou volgens de plannen kosteloos moeten zijn voor autobezitters. Fabrikanten draaien op voor de kosten, zoals het verschil in waarde tussen de auto’s.

De fabrikanten staan open voor het idee voor hogere inruilpremies. In steeds meer Duitse steden worden varianten op een dieselverbod ingevoerd, die zouden neerkomen op een verplichting voor fabrikanten om de auto te repareren. Die verbouwing om aan de milieuregels te voldoen kost ze naar schatting 3000 euro per auto.

Fabrikanten moeten berekenen wat de regeling ze gaat kosten. De Duitse regering neemt begin volgende week een besluit.