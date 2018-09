Fusiedeal grote goudproducenten

De grote goudproducenten Barrick Gold en Randgold hebben een overeenkomst voor een fusie gesloten. Door de combinatie ontstaat een gouddelver met een marktwaarde van circa 18 miljard dollar.

In de deal is afgesproken dat het in Canada gevestigde Barrick zijn kleinere rivaal Randgold, met het hoofdkantoor in Groot-Brittanniƫ, overneemt in een aandelentransactie. De aandeelhouders van Barrick zullen twee derde van het gecombineerde bedrijf bezitten en de aandeelhouders van Randgold krijgen de rest.

Barrick is ’s werelds grootste producent van goud. Door de overname van Randgold kan het bedrijf zijn koppositie in de goudmarkt veiligstellen. Barrick heeft wereldwijd activiteiten. Randgold is voornamelijk actief in Afrika.