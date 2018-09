‘Olieprijs mogelijk naar 100 dollar per vat’

Grote oliehandelshuizen houden rekening met een olieprijs die kan stijgen tot 100 dollar per vat, vanwege het wegvallen van Iraanse olie door de Amerikaanse sancties tegen dat land.

De voorspellingen komen van de grote oliehandelaren Mercuria Energy Group en Trafigura Group. Volgens de kenners is er onvoldoende productiecapaciteit om het wegvallen van meer dan 2 miljoen vaten Iraanse olie op de markt te compenseren. In de zomer van 2014 bereikte de olieprijs voor het laatst een niveau van meer dan 100 dollar per vat.

Oliekartel OPEC hield samen met andere grote producenten zoals Rusland na een bijeenkomst op zondag de productie onveranderd. Daarmee negeerde de OPEC druk van de Amerikaanse president Donald Trump om de productie te verhogen om zo de prijzen te drukken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde maandagochtend 1,7 procent hoger op 71,98 dollar. Brentolie was 1,9 procent hoger op 80,32 dollar per vat.