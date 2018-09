Verfconcern PPG lijft Nederlands bedrijf in

PPG Industries neemt de Nederlandse lakkendistributeur Hodij Coatings over. De Amerikaanse verfreus, die vorig jaar nog trachtte om branchegenoot AkzoNobel in te lijven, heeft daarover een overeenkomst bereikt. De overnamesom wordt niet naar buiten gebracht.

Het in 1979 opgerichte Hodij Coatings levert lakken en coatings voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld autolakken, industriƫle coatings en lakken en beitsen voor de hout- en interieurbouw. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoogeveen in Drenthe. Ook heeft de onderneming een vestiging in het Brabantse Eersel. Er werken bijna veertig mensen en de jaaromzet kwam vorig jaar uit op een kleine 18 miljoen dollar.

Volgens PPG is Hodij Coatings een ,,goedlopend bedrijf”, met een divers portfolio aan klanten in het noorden en zuiden van Nederland. De Amerikanen denken met deze deal hun aanwezigheid in de regio te kunnen versterken.