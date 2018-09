‘Wall Street opent licht lager’

De aandelenbeurzen in New York lijken maandag licht lager te gaan beginnen, nadat de toonaangevende Dow-Jonesindex vrijdag nog een nieuw recordniveau bereikte. Beleggers blijven de wereldwijde handelsontwikkelingen volgen nu de nieuwste Amerikaanse en Chinese importheffingen in werking zijn getreden.

De Amerikaanse heffingen gelden voor 200 miljard dollar aan Chinese producten, terwijl China tarieven heeft ingevoerd op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. De afgelopen tijd verdwenen de handelszorgen op de beurs juist enigszins naar de achtergrond. Peking heeft aangekondigd geen gesprekken te zullen voeren met Washington zolang de Amerikanen met nieuwe heffingen dreigen.

De hernieuwde handelszorgen kunnen druk uitoefenen op bedrijven die gevoelig zijn voor de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Het gaat bijvoorbeeld om vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar, maar ook om Chinese bedrijven die in New York zijn genoteerd zoals Alibaba en JD.com.

Wall Street kijkt verder uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Naar verwachting gaat de koepel van Amerikaanse centrale bank dan de rente verder verhogen. Dat zou de derde rentestap van dit jaar worden.

De macro-economische agenda is maandag vrijwel leeg. Later deze week staan cijfers op de rol over onder meer de Amerikaanse woningmarkt, het vertrouwen en de uitgaven van consumenten en de economische groei.

Bij de bedrijven staat Comcast in de belangstelling. Het kabelconcern won afgelopen weekeinde op een speciale veiling de biedingsstrijd rond de Britse zender Sky van 21st Century Fox.

Ook modebedrijf Michael Kors kan op aandacht rekenen. Naar verluidt staat het Italiaanse modemerk Versace op het punt om voor 2 miljard dollar in handen te vallen van Michael Kors. Verder neemt gouddelver Barrick Gold zijn kleinere branchegenoot Randgold over, terwijl internetradiobedrijf Sirius XM voor 3,5 miljard dollar zijn branchegenoot Pandora Media geheel inlijft.

De Dow sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 26.736,10 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2929,65 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent omlaag tot 7986,96 punten.