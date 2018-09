Wall Street voelt zorgen handel en politiek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. De wereldwijde handelsspanningen waren voelbaar op de beursvloer nu de nieuwste Amerikaanse en Chinese importheffingen in werking zijn getreden. Verder werden berichten verwerkt over het aftreden van onderminister Rod Rosenberg, die eerder zou hebben voorgesteld president Donald Trump af te zetten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.562,05 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2919,37 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 7993,25 punten.

De Amerikaanse heffingen gelden voor 200 miljard dollar aan Chinese producten, terwijl China tarieven heeft ingevoerd op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. Peking heeft aangekondigd geen gesprekken te zullen voeren met Washington zolang de Amerikanen met nieuwe heffingen dreigen.

De hernieuwde handelszorgen zetten druk op exportgevoelige bedrijven. Zo zakten vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar tot 1,5 procent, en de Chinese bedrijven in New York genoteerde bedrijven Alibaba en JD.com respectievelijk 0,9 en 7,5 procent.

Verder leverde Comcast 6 procent in. Het kabelconcern won afgelopen weekeinde op een speciale veiling de biedingsstrijd rond de Britse zender Sky van 21st Century Fox (plus 1,5 procent). Beleggers leken nerveus te worden van het prijskaartje van 39 miljard dollar. Netflix veerde 2,3 procent op, nadat een analist een vergelijking had gemaakte tussen Comcast en de streamingdienst die gunstig uitpakte voor Netflix.

Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron stegen tot 1,7 procent op de stijgende olieprijzen. Grote oliehandelshuizen houden rekening met een olieprijs die kan stijgen tot 100 dollar per vat, vanwege het wegvallen van Iraanse olie door de Amerikaanse sancties. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 72,27 dollar. Brentolie steeg 3,3 procent in prijs tot 81,42 dollar per vat.

De euro was 1,1748 dollar waard, tegen 1,1766 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.