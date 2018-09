Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan. Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoekstra deed navraag bij DNB naar aanleiding van de schikking die het Openbaar Ministerie onlangs trof met ING. De bank deed jarenlang veel te weinig om te voorkomen dat klanten zich schuldig konden maken aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme.

DNB ziet naar eigen zeggen ,,nog te vaak” dat banken hun zogenoemde poortwachtersfunctie niet serieus genoeg nemen. Bij meerdere financiële instellingen zijn overtredingen geconstateerd en herstelmaatregelen afgedwongen, aldus de toezichthouder.

Banken moeten volgens DNB vooral meer investeren in expertise en nieuwe technologie om witwassen en terrorismefinanciering beter tegen te kunnen gaan. Daarnaast moeten bestuurders er persoonlijk meer werk van maken dat hun werknemers misstanden melden. De ,,tone at the top” is daarbij volgens de toezichthouder bepalend.

ING ging eerder deze maand akkoord met een schikking die de bank bij elkaar 775 miljoen euro kost. Daarnaast heeft de firma moeten beloven dat de manier van werken grondig op de schop gaat. DNB houdt daar streng toezicht op, samen met de Europese Centrale Bank (ECB).

De plannen die ING heeft ingediend zijn volgens de toezichthouder als ,,adequaat” beoordeeld. ,,Het zal echter naar de verwachting van DNB een langdurig en intensief proces zijn om de poortwachtersfunctie bij ING op adequaat niveau te brengen”, aldus de centrale bank.