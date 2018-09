Chipbedrijven helpen Nikkei vooruit

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag met een kleine winst gesloten. Vooral de makers van chipapparatuur waren in trek na de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Beleggers bleven verder voorzichtig na de invoering van de nieuwe importtarieven door de Verenigde Staten en China een dag eerder.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een plus van 0,3 procent op 23.940,26 punten. Chipbedrijf Tokyo Electron en chiptester Advantest dikten 2,4 procent en 3,5 procent aan. De bouwmachinemakers Komatsu en Hitachi Construction Machinery verloren daarentegen 1,3 procent en 2,6 procent, na de sterke koerswinsten van afgelopen week.

In Shanghai werd de handel ook hervat na een vrije dag op maandag. De Chinese beurs zakte 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde nagenoeg onveranderd. In Hongkong en Zuid-Korea waren de financiƫle markten gesloten vanwege nationale feestdagen.