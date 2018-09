Dunkin’ Donuts wordt Dunkin’

De Amerikaanse donut- en koffieketen Dunkin’ Donuts gaat Dunkin’ heten. De naamsverandering vindt officieel plaats in januari volgend jaar.

,,Het is officieel, we worden Dunkin”’, twitterde het bedrijf. De naam Dunkin’ Donuts werd voor het eerst in 1950 gebruikt door oprichter William Rosenberg. Er komt een nieuw logo voor de restaurants, verpakkingen en reclames. Volgens het bedrijf gaat het om een modernisering waarbij meer wordt gericht op bestellingen van drankjes zoals koffie voor onderweg.

De keten maakte in maart vorig jaar zijn entree in Nederland. Er zijn vestigingen in onder meer Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Wereldwijd zijn er meer dan 12.600 locaties in 46 landen.