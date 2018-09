Nike voert omzet en winst op

Nike heeft in het afgelopen kwartaal zijn omzet met 10 procent verhoogd tot 9,9 miljard dollar, vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte ’s werelds grootste producent van sportartikelen na het slot van de handel op Wall Street bekend.

De nettowinst in het eind augustus afgelopen eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg naar bijna 1,1 miljard dollar, van 950 miljoen dollar een jaar eerder. Volgens Nike werd wereldwijd goed zaken gedaan met de verkoop van onder meer sportschoenen en sportkleding. Topman Andy Campion zei dat de groei van het Amerikaanse bedrijf sterker had uitgepakt dan verwacht.

Beleggers waren minder tevreden over de cijfers die Nike presenteerde. Vooral de winstmarge viel hen tegen. In de handel nabeurs in New York ging het aandeel flink omlaag.