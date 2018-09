Claimzaak Steinhoff in Nederland voor rechter

Een zaak over een mogelijke miljardenclaim van beleggers die zich misleid voelen door de van oorsprong Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff komt in Nederland voor de rechter. Steinhoff heeft tot 7 november de tijd om inhoudelijk te reageren op de aanklacht, zo meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

De beurswaarde van Steinhoff kelderde nadat boekhoudfraude bij het bedrijf aan het licht kwam en financiƫle problemen ontstonden. Beleggers zagen daardoor een groot deel van de waarde van hun investering in rook opgaan. Ze vinden dat Steinhoff niet open is geweest over de situatie en eisen een schadevergoeding.

Steinhoff, na Ikea het grootste woonwarenhuis ter wereld, is van mening dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om over de zaak te oordelen, maar de rechtbank legde dat verweer woensdag naast zich neer. Ook een verzoek tot opschorting in afwachting van een procedure in Duitsland, waar Steinhoff een beursnotering heeft, werd afgewezen.