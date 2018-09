India werpt ook hogere importheffingen op

India werpt hogere importheffingen op om de eigen economie te beschermen. Het gaat volgens de Indiase overheid om negentien ,,niet-essentiële” producten, waaronder diamanten, koelkasten, schoenen en vliegtuigbrandstof.

De stap zou de import kunnen treffen uit landen als China en Zuid-Korea. Ook de luchtvaart kan er last van krijgen. Voorheen was vliegtuigbrandstof in India nog ‘duty free’, nu komt er een importtarief van 5 procent. De stap staat lost van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Die twee grootmachten slaan elkaar ook herhaaldelijk met importheffingen om de oren.