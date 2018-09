Kartelboete Philips blijft in stand

De Europese boete van 20 miljoen euro die Philips in 2014 kreeg opgelegd voor kartelafspraken voor zijn toen al afgestoten chipdivisie blijft in stand. Het Europees Hof van Justitie verwierp woensdag het beroep van het technologieconcern.

De Europese Commissie beboette destijds vier chipproducenten voor in totaal 138 miljoen euro. De hoogste boete was met bijna 83 miljoen voor het Duitse Infineon. Dat bedrijf had de boetes samen met Philips aangevochten. Een lagere instantie van het hof had hen in 2016 al ongelijk gegeven. Het beroep van Infineon moet wel opnieuw worden behandeld, oordeelde het hof.

Het Zuid-Koreaanse Samsung moest ruim 35 miljoen euro afrekenen. Renesas uit Japan kreeg de boete kwijtgescholden omdat het bedrijf het kartel aan het licht had gebracht. De vier ondernemingen wisselden tussen 2003 en 2005 informatie uit over prijzen, klanten, contractbesprekingen en productiecapaciteit. Het ging over chips in onder meer mobiele telefoons, bankpassen en paspoorten.

Philips verkocht zijn chipdivisie in 2006 onder de naam NXP Semiconductor aan een groep investeerders.