‘Pensioengesprek stapt over AOW-leeftijd heen’

De AOW-leeftijd is niet meer het belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen over een pensioenakkoord. Ingewijden laten dat aan het ANP weten. Op dat punt is volgens hen beweging. Een akkoord is er nog niet omdat er geen uitruil van onderwerpen is.

De AOW-leeftijd was een struikelblok omdat de vakbonden grote moeite hebben met de snellere stijging daarvan. Officieel is dat echter een beslissing van het kabinet en is het geen onderdeel van een pensioenakkoord.

Andere thema’s waar nog flinke noten over te kraken zijn, zijn bijvoorbeeld het principe dat alle deelnemers aan een pensioenfonds gelijk behandeld worden. Zo betalen ze hetzelfde percentage premie en bouwen ze hetzelfde percentage pensioen op. Ook de rekenrente en de daar deels van afhankelijke indexering van pensioenen worden besproken.

Er wordt al jaren gepraat over een hernieuwing van het pensioenstelsel binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin zijn vakbonden, werkgeversverenigingen en kroonleden vertegenwoordigd.