‘Slechts 630 financiële banen weg uit Londen’

Zes maanden voor de brexit zijn pas 630 banen door de financiële sector vanuit Londen verhuisd naar het Europese vasteland. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau Reuters bij bedrijven uit die branche.

Financiële bedrijven voorspellen nu dat in het geval van een harde brexit zo’n 5800 banen uit de Londense City worden weggehaald. Dat zijn er vijfhonderd meer dan bij de vorige peiling in maart, maar aanzienlijk minder dan het aantal van 10.000 banen dat bij de eerste peiling in september vorig jaar werd genoemd.

Aan het onderzoek deden 134 grote internationale banken, verzekeraars, fondsbeheerders en investeerders mee. Vrijwel allemaal zeiden ze dat ze zo min mogelijk banen verplaatsen in de hoop dat er toch nog een deal wordt gesloten tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. De kans op een harde brexit, ofwel een brexit zonder goede afspraken, wordt steeds groter. Veel topmannen zijn bang voor chaos als er zo’n breuk komt.