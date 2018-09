Suzuki sjoemelde met uitstoottest

De Japanse automaker Suzuki heeft de resultaten vervalst van onderzoeken naar de uitstoot van auto’s. Het bedrijf kwam daar onlangs achter en seinde zelf het Japanse ministerie van Transport in, meldt het Japanse persbureau Jiji.

Suzuki heeft ook meer gevallen gevonden van onjuist testen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen binnen het bedrijf op de hoogte waren van de vervalste gegevens.

Twee jaar geleden moest Suzuki ook al toegeven in de fout te zijn gegaan met het testen van brandstofverbruik. Toen had het bedrijf 2,1 miljoen auto’s op de verkeerde manier getest. Branchegenoot Mitsubishi was Suzuki daarin voorgegaan.