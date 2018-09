Verkoop bedrijfsvoertuigen EU gestegen

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in juli en augustus verder gestegen. Volgens autobrancheorganisatie ACEA ging de verkoop in die maanden respectievelijk met 2,3 en 7,3 procent omhoog op jaarbasis.

In alle grote Europese automarkten nam de verkoop van bijvoorbeeld bestelbusjes en vrachtwagens in augustus toe, vooral in Spanje, Frankrijk en Duitsland. In de eerste acht maanden van dit jaar steeg de verkoop van bedrijfswagens in de EU met 4,8 procent tot 1,6 miljoen stuks.