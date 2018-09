Argentijnse peso omlaag ondanks steun IMF

De Argentijnse peso stond donderdag opnieuw onder druk. De munt die dit jaar al de helft van zijn waarde in rook zag opgaan kreeg woensdagavond nog steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat het noodkrediet voor Argentinië verhoogde met 7 miljard naar 57 miljard dollar.

De uitbreiding van de steun moest de koers van de peso stutten, maar op de markten heerst terughoudendheid over vrees dat de instroom van buitenlands geld de lokale economie mogelijk schade toebrengt. De Argentijnse economie is in recessie. De centrale bank in het land heeft in een poging de peso te stutten de rente al verhoogd naar een ongekend hoog niveau van 60 procent.

In juni zegde het IMF al een noodkrediet van 50 miljard dollar toe. Het land heeft een eerste deel van dat geld al goeddeels uitgegeven. In de nieuwe deal met het IMF zijn ook afspraken gemaakt over het rentebeleid. Economen vrezen dat die afspraken op korte termijn tot wisselvalligheid kunnen leiden.