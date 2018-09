Brussel baalt van invoer Oekraïense kip

De Europese Commissie is niet blij met de tariefvrije export van Oekraïens kippenvlees naar de EU. Vanwege het vrijhandelsverdrag met Oekraïne worden hierover geen heffingen afgedragen, waardoor het een geduchte concurrent is voor de Europese pluimveesector.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik had vragen gesteld over de ,,grote economische schade’’ voor producenten in de EU door de ,,frauduleuze kipimport’’. Het dagelijks EU-bestuur beaamt dat de situatie moet worden aangepakt en zegt samen met Oekraïne aan een oplossing te werken.

Het gaat om kippenborstvlees dat volgens de politica ,,op een ongebruikelijke manier wordt versneden om importheffingen te omzeilen”. Schreijer-Pierik vindt dat Brussel te slap optreedt. ,,Ondertussen blijven dagelijks duizenden kilo’s kip op slinkse wijze de Europese Unie binnenkomen, met grote economische gevolgen voor de Nederlandse pluimvee-industrie. De Europese Commissie is verplicht om direct een einde te maken aan dit oneerlijke speelveld. Het gaat niet alleen om onze pluimveehouders, maar ook over onze eigen voedselveiligheid.”