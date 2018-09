Douane in EU vindt minder nepartikelen

De douane in de Europese Unie heeft vorig jaar 31 miljoen nepartikelen onderschept met een totale straatwaarde van 580 miljoen euro. Dat is minder dan in 2016. Toen ging het om 41 miljoen namaakartikelen met een waarde van ruim 670 miljoen euro. In Nederland was sprake van een daling van 12 procent, naar ruim 1,9 miljoen artikelen.

In bijna een kwart van de gevallen ging het om voedingsproducten, gevolgd door speelgoed, sigaretten en kleding. Ook werden medicijnen en elektrische apparaten in beslag genomen. Het meeste spul kwam per boot uit China, maar ook luchtvervoer, koeriers en de post worden ervoor gebruikt.

EU-commissaris Pierre Moscovici, verantwoordelijk voor onder meer douane, waarschuwt voor de ,,soms zeer gevaarlijke’’ namaakgoederen. De Europese Commissie presenteerde vorig jaar maatregelen om het probleem aan te pakken, onder meer door patenten, merkrechten en ontwerpen van Europese bedrijven beter te beschermen.

Bij 5 procent van de goederen die de EU importeert is sprake van namaak of piraterij. Daar is naar schatting 85 miljard euro mee gemoeid.