HEMA-topman droomt van stap naar Azië

Het Midden-Oosten kan voor winkelketen HEMA wel eens een springplank naar Azië worden. Sowieso moet het eerste filiaal in Abu Dhabi de opmaat vormen voor meer winkels in bijvoorbeeld Dubai en Qatar, zegt topman Tjeerd Jegen in een interview met het ANP.

HEMA opent donderdag de deuren in een winkelcentrum in Abu Dhabi. Het is het eerste filiaal buiten Europa voor het in 1926 opgerichte Nederlandse bedrijf, dat onder meer bekend is van zijn ondergoed en badkleding.

,,Vergeet niet dat wij momenteel eigenlijk het grootste Nederlandse kledingmerk zijn”, zegt Jegen. ,,Concurrenten als Zara, H&M en C&A zijn allemaal wereldspelers. Er is dus schaalgrootte nodig om met hen te concurreren.” Volgens Jegen is het dan ook logisch dat HEMA nu al verder denkt dan Europa alleen.

Aan grote malls en luxemerken is er in de Verenigde Arabische Emiraten geen gebrek. Maar een winkel met goedkopere producten zoals HEMA heeft, was er in Abu Dhabi nog niet. Volgens Jegen nam de lokale partner Apparel Group zelf contact met HEMA op met vragen over een gang naar het Midden-Oosten. Dat leidde tot een meerjarige overeenkomst en de ambitie om zo’n vijftig winkels in de regio te openen. Concrete plannen voor de verdere stap naar Azië zijn er nog niet.

De bekende HEMA-rookworst zul je niet vinden in de zaak in Abu Dhabi. ,,Maar we zetten wel sterk in op cosmetica. En er wonen daar veel grote gezinnen, dus er is ook veel vraag naar baby- en kinderkleding. Ook denken we dat onze chocola en koekjes het goed zullen doen in het Midden-Oosten”, aldus de winkeldirecteur.

HEMA heeft nu meer dan 750 filialen in acht Europese landen. Volgens Jegen zullen er binnenkort ook in diverse Duitse en Oostenrijkse steden nieuwe zaken bijkomen. In Nederland zit HEMA met 545 winkels voorlopig wel een beetje aan de max, aldus de topman.

Met de groeistrategie hoopt Jegen HEMA uiteindelijk ook uit de rode cijfers te krijgen. Hij noemt het daarom ,,teleurstellend” dat het warme zomerweer in het tweede kwartaal voor een omzetdip heeft gezorgd. Aandeelhouder Lion Capital is daarnaast al een hele tijd bezig om HEMA te verkopen. Dat proces loopt nog, verder wil Jegen er niets over kwijt. Ook gaat hij niet in op vragen over de juridische conflicten die HEMA met sommige franchisenemers heeft.