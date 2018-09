Japanse modeketen Uniqlo opent in Amsterdam

De Japanse kledingketen Uniqlo opent vrijdag zijn eerste winkel in Nederland in de Amsterdamse Kalverstraat. Voor veel Nederlanders zal die naam niet bekend in de oren klinken, maar de keten heeft wereldwijd ongeveer 2000 winkels. Moederbedrijf Fast Retailing is bovendien een van de grootste kledingconcerns ter wereld.

Plannen voor andere Nederlandse winkels heeft Uniqlo, dat al in twintig andere landen waarvan zes in Europa actief is, niet direct. Eerste prioriteit is volgens topman Tadashi Yanai van Fast Retailing van de Amsterdamse winkel een succes maken. Uniqlo’s strategie is dan ook anders dan die van grote concurrenten als H&M en Zara die agressief uitbreiden.

Uniqlo richt zich op basiskledingstukken die stijlvol zijn, maar niet achter de laatste mode aanlopen. Yanai ziet in Nederland daarom een uitstekende markt voor zijn belangrijkste merk. ,,Ik zie hier bijna niemand in pak lopen. Mensen kleden zich graag casual.”