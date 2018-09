TomTom bekijkt opties voor Telematics

TomTom houdt de strategische opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht, wat kan resulteren in een verkoop van het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Dat liet de navigatiedienstverlener, die zich laat begeleiden door zakenbank Barclays, donderdag weten.

Volgens TomTom was er de afgelopen tijd vanuit verschillende kanten interesse in Telematics, dat vorig jaar goed was voor een omzet van ruim 162 miljoen euro. Het is daarmee de kleinste divisie binnen het bedrijf. Volgens een woordvoerster is er geen concrete deadline gesteld voor een besluit over Telematics.

De woordvoerster wilde verder niet nader ingaan op details rond de interesse in Telematics. Het strategisch onderzoek heeft ook ,,absoluut niks” te maken met de recente ontwikkelingen bij het bedrijf. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.