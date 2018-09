Beurzen lager door Italiaanse zorgen

De Amsterdamse aandelenbeurs deed vrijdag een stapje terug op de laatste handelsdag van het derde kwartaal. Ook de andere Europese beurzen gingen omlaag. De aandacht ging onder meer uit naar de Italiaanse begrotingsplannen, die voor verdere onrust zorgden op de beurs in Milaan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 553,11 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 784,31 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,5 procent in.

De hoofdindex in Milaan daalde 1,9 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. De nieuwe Italiaanse regering heeft het begrotingstekort voor 2019 vastgesteld op 2,4 procent, terwijl de financiële markten hadden gehoopt dat de overheid de uitgaven zou terugdringen en het tekort rond de 2 procent zou uitkomen.

Grootste daler in de AEX was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van 1,5 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts voerde de stijgers aan met een winst van ruim 2 procent.

In de MidKap verloor TomTom 1,7 procent. De navigatiedienstverlener boekte een dag eerder een koerswinst van bijna 19 procent na aankondiging van een mogelijk verkoop van de divisie Telematics.

Air France-KLM zakte 0,5 procent in de MidKap. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wordt tot het einde van het jaar ook eindverantwoordelijk voor dochterbedrijf Air France. Hij is daarmee nu de aangewezen persoon om de stroef lopende loononderhandelingen vlot te trekken met de Franse pilotenbonden, die zijn voorganger de kop kostten.

Op de lokale markt kreeg Beter Bed er 1 procent bij. De beddenverkoper verkoopt zijn Spaanse winkelketen aan branchegenoot Evolución del Descanso. De deal zal volgens Beter Bed een positief effect hebben op het bedrijfsresultaat van 2019.

Ryanair zakte in Dublin 1,6 procent. In verschillende Europese landen blijven de toestellen van de Ierse budgetmaatschappij aan de grond vanwege een staking van piloten en cabinepersoneel. Concurrent easyJet daalde 0,6 procent in Londen. De Britse prijsvechter scherpte de winstverwachting voor zijn boekjaar aan.

De euro was 1,1618 dollar waard, tegen 1,1666 dollar bij het slot van de Europese handel donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 72,36 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 81,85 dollar per vat.